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Max macht Schluss

von Julian Jasch
3 min.
Philipp Max 2324 3 @Maxppp

Philipp Max hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Das verkündet der 32-Jährige via Instagram: „Ein Kapitel geht zu Ende. Ich bin schon traurig, dass man das, für was man gelebt und sein ganzes Leben gearbeitet hat, hinter sich lässt. Ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, die Schuhe jetzt an den Nagel zu hängen.

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Zuletzt stand der Linksverteidiger bis Ende April in Japan bei Gamba Osaka unter Vertrag. In Deutschland war der ehemalige Nationalspieler (drei Länderspiele) unter anderem für den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt am Ball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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