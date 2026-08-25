Tag der Entscheidung bei Barcola

Womöglich wird sich am heutigen Dienstag die Zukunft von Bradley Barcola (23) entscheiden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, finden im Laufe des Tages die „entscheidenden Gespräche“ zwischen dem FC Liverpool und Paris St. Germain statt. Im Anschluss soll entschieden werden, ob der Transfer weiter vorangetrieben wird.

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Für Barcola selbst steht fest, dass er seinen Vertrag PSG nicht verlängern wird und schon in diesem Sommer, zwei Jahre vor Vertragsende, nach Liverpool wechseln möchte. In Sachen Ablösesumme liegen die beiden Erstligisten allerdings noch meilenweit auseinander. Während die Franzosen 170 Millionen Euro fordern, bieten die Reds umgerechnet rund 117 Millionen Euro.