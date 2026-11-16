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Kommentar

Prominente Konkurrenz für Guardiola

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk | Neue Presse
Gareth Southgate doziert am Telefon @Maxppp

Gareth Southgate ist anscheinend ein Thema beim US-amerikanischen Verband. Laut ‚Teamtalk‘ wird der ehemalige englische Nationaltrainer neben Roberto Martínez und Eddie Howe als Nachfolger für den zu Manchester United abwandernden Mauricio Pochettino angesehen. Als Wunschlösung gilt derweil Ex-City-Coach Pep Guardiola.

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Darüber hinaus soll auch Steven Cherundolo Chancen auf eine Festanstellung haben. Die ‚Neue Presse‘ berichtet, dass der U23-Coach die A-Auswahl im Dezember interimsweise übernimmt und anschließend dauerhaft befördert werden könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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