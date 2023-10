Historischer Emery & Erfolgsfaktor Diaby: Aston Villa im Höhenflug

Nach neun Spieltagen rangiert Aston Villa in der Premier League auf dem fünften Tabellenplatz, ist mit 23 geschossenen Toren die zweitgefährlichste Mannschaft im englischen Oberhaus. Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr belegte der Klub aus Birmingham den 14. Tabellenplatz. Vor allem Mittelfeldspieler Douglas Luiz und Stürmer Ollie Watkins haben gehörigen Anteil an der Leistungssteigerung. Gemeinsam war das Duo bislang an 15 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, fünf Vorlagen).

Darüber hinaus weiß Chefcoach Unai Emery offenbar ganz genau, wie er seine Schützlinge zu Höchstleistungen antreiben kann. In 41 Partien an der Seitenlinie holte der Spanier durchschnittlich 1,88 Punkte und ist damit momentan punktstärkster Villa-Trainer seit knapp 100 Jahren. Korrekterweise muss angemerkt werden, dass einige der vorherigen Übungsleiter weitaus mehr Partien auf dem Buckel hatten als der 51-Jährige.

Ein weiterer Grund für den sportlichen Höhenflug ist die zurückliegende Transferperiode, in der mit etwas über 90 Millionen Euro fast alle Mannschaftsteile verstärkt werden konnten. Ihren Weg in den Villa Park fanden der Ex-Leverkusener Moussa Diaby, Bayern-Flirt Pau Torres, der in einen Wettskandal verwickelte Nicolò Zaniolo, der ablösefreie Youri Tielemans und Barça-Verteidiger Clément Lenglet.

Diaby in neuer Rolle

Insbesondere der Transfer von Diaby macht sich bislang bezahlt. Der ehemalige Bundesligaprofi gehört neben Luiz und Watkins zu den Leistungsträgern des Teams, konnte in neun Liga-Einsätzen bereits fünf Scorerpunkte sammeln und stand immer in der Anfangself. Im Gegensatz zu seinen vier Jahren bei der Werkself (2019 bis 2023) kommt der 24-jährige Franzose in leicht veränderter Rolle zum Einsatz.

Zwar bewegt sich der Linksfuß immer noch häufig auf der rechten Außenbahn, ist mittlerweile aber eher im offensiven Mittelfeld gefragt. In den vergangenen zwei Partien von Villa gegen die Wolverhampton Wanderers (1:1) und West Ham United (4:1) agierte Diaby sogar als zweiter Mittelstürmer.

Ob der pfeilschnelle und dribbelstarke Offensivprofi die ganze Saison als Spielmacher gefragt ist, muss sich zeigen. Nicht ausgeschlossen, dass Diaby im Saisonverlauf mal wieder auf die Flügel ausweicht. Grundsätzlich macht es den neunfachen Nationalspieler aber unberechenbarer, dass er sein Positionsrepertoire erweitert.