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Nach Reis: Werder holt nächsten Neuzugang

Am gestrigen Freitag verkündete Werder Bremen die Verpflichtung von Ludovit Reis. Der nächste Neue steht schon auf der Matte.

von David Hamza - Quelle: DeichStube
1 min.
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

In den Verhandlungen um Ex-Spieler Eren Dinkci (24) ist dem SV Werder offenbar der entscheidende Durchbruch geglückt. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ steht der Transfer des flexiblen Offensivspielers unmittelbar bevor.

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Die Bremer sollen sich mit dem SC Freiburg auf eine Leihe geeinigt haben – die zuvor diskutierte Kaufoption oder -pflicht gebe es in dem Deal nicht. Die Leihgebühr liege im niedrigen sechsstelligen Bereich.

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Sind finale Formalitäten geklärt, wird Dinkci laut ‚DeichStube‘ in der kommenden Woche den Medizincheck bei Werder absolvieren. Für Grün-Weiß hatte der Rechtsfuß zwischen 2020 und 2023 bereits 50 Profispiele bestritten, in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den 1. FC Heidenheim verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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