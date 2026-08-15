In den Verhandlungen um Ex-Spieler Eren Dinkci (24) ist dem SV Werder offenbar der entscheidende Durchbruch geglückt. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ steht der Transfer des flexiblen Offensivspielers unmittelbar bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bremer sollen sich mit dem SC Freiburg auf eine Leihe geeinigt haben – die zuvor diskutierte Kaufoption oder -pflicht gebe es in dem Deal nicht. Die Leihgebühr liege im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Sind finale Formalitäten geklärt, wird Dinkci laut ‚DeichStube‘ in der kommenden Woche den Medizincheck bei Werder absolvieren. Für Grün-Weiß hatte der Rechtsfuß zwischen 2020 und 2023 bereits 50 Profispiele bestritten, in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den 1. FC Heidenheim verliehen.