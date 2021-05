EM: Oranje gibt vorläufigen Kader bekannt

Der niederländische Fußballverband KNVB hat den vorläufigen Kader für die anstehende Europameisterschaft bekanntgegeben. Mit Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg und Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 befinden sich auch zwei Bundesliga-Profis im 34-köpfigen Aufgebot von Oranje.

Bondscoach Frank de Boer hat in den kommenden Wochen die Aufgabe, den EM-Kader auf 26 Spieler zu stutzen. Für die Niederlande beginnt das Kontinentalturnier am 13. Juni mit dem Gruppenspiel gegen die Ukraine. Es folgen Begegnungen gegen Österreich und Nordmazedonien.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi



This is the provisional squad for #EURO2020!



ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V