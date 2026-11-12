Zidane liebäugelt mit Trainerjob bei Ex-Klub

Zinédine Zidane ist offen für eine Rückkehr als Trainer zu Juventus Turin. Das verriet der französische Nationaltrainer auf der Pressekonferenz der Équipe Tricolore vor der Nations League-Partie am heutigen Donnerstagabend (20:45 Uhr) gegen Italien: „Ich würde mich freuen, eines Tages Trainer bei Juventus zu sein, ja. Das würde mir gefallen, wenn ich noch länger im Geschäft bin. Aber niemand weiß, was im Fußball passiert.“

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Zwischen 1996 und 2001 war Zidane als Spieler für die Bianconeri aktiv, absolvierte 212 Pflichtspiele und sammelte dabei 85 Scorerpunkte. Anschließend wechselte der Spielmacher für die damalige Weltrekordsumme von 77,5 Millionen Euro zu Real Madrid, wo er seine Karriere 2006 beendete. Seit August ist der 54-Jährige französischer Nationaltrainer.