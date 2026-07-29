UEFA erklärt Infantino den Krieg | Bayerns ungewöhnlicher Davies-Plan

FIFA verkauft den Volkssport Fußball

Nachdem Gianni Infantino erst zu Wochenbeginn mit einem überlangen Statement gegen seine Kritiker geschossen hatte, platzt nun die nächste Bombe. Wie die ‚Times‘ und der ‚Telegraph‘ berichten, plant der FIFA-Präsident, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. Wieder mal beteiligt: Das Lager um US-Präsident Donald Trump. Joshua Kushner ist der Leiter der interessierten Investorengruppe. Er ist der Bruder von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Sie sind heftig und reichen von Wut über Fassungslosigkeit bis zum Aufruf zum Aufstand.

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So fordert der ‚Guardian‘: „Nimmt die FIFA den Volkssport und verkauft ihn? Vielleicht sollte man der FIFA mal eine Pause gönnen.“ Der ‚Independent‘ spricht von dem „beschämenden Plan der FIFA“, der „die größte existenzielle Bedrohung aller Zeiten für den Fußball“ darstellt. Die ‚Times‘ prangert „Infantinos Geldgier“ an, ‚Dagbladet‘ schreibt von einer „bevorstehenden Eskalation“, ‚NRK‘ gar vom „Ende der FIFA, wie wir sie kennen“.

Und die UEFA? Der europäische Verband geht komplett auf Konfrontationskurs, hat eine Dringlichkeitssitzung einberufen und droht mit einem Boykott der zukünftigen Turniere: „Damit wird eine Grenze überschritten, die die Führungsgremien des Fußballs niemals überschreiten sollten. Die UEFA nimmt die Angelegenheit äußerst ernst. Das sollte auch jeder nationale Fußballverband tun. Ebenso alle Beteiligten: Ligen, Vereine, Spieler, Fans, Regierungen und alle, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt.“

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Brutaler Konkurrenzkampf

Alphonso Davies hängt beim FC Bayern München nach seinen ersten Top-Saisons – auch verletzungsbedingt – bereits seit eineinhalb Jahren eher durch. Der Supersprinter gilt daher trotz seines Vertrags bis 2030 als möglicher Abgangskandidat, falls er nicht wieder in die Spur findet. Helfen soll dabei laut ‚Sport1‘ ausgerechnet der neue Konkurrent Nathaniel Brown, der gerade für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde.

„Die Verantwortlichen erwarten, dass Davies auf die neue Situation sportlich reagiert und sein Leistungsniveau wieder dauerhaft anhebt – sofern er verletzungsfrei bleibt“, erklärt das Sportportal und zitiert aus einer Vereinsquelle: „Glücklicherweise ist der Konkurrenzkampf um die Plätze hier brutal.“ Davies werde von der Vereinsführung weiter beobachtet. Auch wenn der FCB bereit wäre, sich in diesem Sommer außergewöhnliche Angebote für Davies anzuhören, ist es derzeit laut ‚Sport1‘ wahrscheinlicher, dass er bleibt und die Chance erhält, mit guten Leistungen zu überzeugen.