Barça holt Messi-Kopie aus Argentinien

Der FC Barcelona steht dicht vor der Verpflichtung von Lucas Román, der aktuell noch in seiner argentinischen Heimat bei Ferro sein Geld verdient. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet unter Verweis auf Quellen in Argentinien, dass das 18-jährige Offensivjuwel schon am morgigen Sonntag nach Barcelona kommen wird, um dort einen langfristigen Vertrag zu unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

1,2 Millionen Euro Ablöse fließen demzufolge, davon wandern 65 Prozent an Ferro, 20 Prozent an seine Berater und 15 Prozent an den Spieler selbst, dessen Vertrag Ende dieses Jahres ausläuft. Fußballerisch erinnert Román stark an Weltstar Lionel Messi, der 2000 im Alter von 13 Jahren aus Argentinien zum FC Barcelona gewechselt war.

Lese-Tipp

Depay im Tausch zu Atlético?