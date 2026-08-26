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Bundesliga

Überraschung: Andrich nach Leipzig?

Stammplatz und Kapitänsbinde sind weg. Sucht Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen in dieser Woche noch das Weite?

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Robert Andrich mit düsterer Miene @Maxppp

Ernest Poku (22/Besiktas) und Exequiel Palacios (27/Ipswich Town) sind auf dem Sprung. Und auch Robert Andrich (31) könnte Bayer Leverkusen noch verlassen. Der Klub hat seinem Abräumer mitgeteilt, dass er zwei Jahre vor Vertragsende gehen darf.

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Mit Eintracht Frankfurt zeigte sich zuletzt schon ein Ligakonkurrent interessiert, entschied sich aber für anderes neues Personal. Jetzt gibt es eine weitere Fährte innerhalb der Bundesliga.

Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit Andrich. Der 19-fache Nationalspieler und Bayer seien über das grundsätzliche Interesse aus Sachsen informiert, heißt es. Einen konkreten Vorstoß habe es aber noch nicht gegeben. Bis Dienstag (20 Uhr) bleibt Zeit dafür.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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