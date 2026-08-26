Ernest Poku (22/Besiktas) und Exequiel Palacios (27/Ipswich Town) sind auf dem Sprung. Und auch Robert Andrich (31) könnte Bayer Leverkusen noch verlassen. Der Klub hat seinem Abräumer mitgeteilt, dass er zwei Jahre vor Vertragsende gehen darf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Eintracht Frankfurt zeigte sich zuletzt schon ein Ligakonkurrent interessiert, entschied sich aber für anderes neues Personal. Jetzt gibt es eine weitere Fährte innerhalb der Bundesliga.

Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit Andrich. Der 19-fache Nationalspieler und Bayer seien über das grundsätzliche Interesse aus Sachsen informiert, heißt es. Einen konkreten Vorstoß habe es aber noch nicht gegeben. Bis Dienstag (20 Uhr) bleibt Zeit dafür.