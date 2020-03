São Paulo-Talent nach Madrid?

Real Madrid ist an Igor Gomes vom FC São Paulo interessiert. Wie die ‚as‘ berichtet, haben die Königlichen bereits Scouts in die brasilianische Metropole entsendet, um den 21-Jährigen genauer zu beobachten. Auch der FC Barcelona, der FC Sevilla und Ajax Amsterdam sollen Gomes auf dem Zettel haben. Zu Gesprächen mit anderen Klubs sei es bislang aber noch nicht gekommen.

Gomes schaffte im Januar 2019 den Sprung in die Profimannschaft des FC São Paulo. In der vergangenen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler zu 27 Einsätzen. Sein Vertrag beim brasilianischen Erstligisten ist bis März 2023 datiert. Dieser beinhaltet dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.