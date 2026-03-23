Bayer: Prominenter Kandidat für das Hjulmand-Erbe

Schon am gestrigen Sonntagabend berichtete der ‚kicker‘, dass die Tendenz bei Kasper Hjulmand und Bayer Leverkusen klar Richtung Trennung geht. ‚Sky‘ legt nun nach und ergänzt, dass eine Erfüllung des bis 2027 datierten Vertrags „sehr, sehr unwahrscheinlich“ sei.

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Klar ist: Bayer-CEO Fernando Carro möchte eine Titeltruppe formen und in naher Zukunft wieder Meister werden. Laut ‚Sky‘ glauben die Verantwortlichen nicht, dass dies mit Hjulmand gelingen kann. „Sollte Bayer im Sommer einen passenden Kandidaten finden, wird Leverkusen das Kapitel Hjulmand schließen“, so der Bezahlsender.

Ein möglicher Nachfolger für den Dänen ist offenbar Fabian Hürzeler, der aktuell für Brighton & Hove Albion an der Seitenlinie steht. Die Rheinländer beobachten Hürzelers Lage in Brighton laut ‚Sky‘ „ganz genau“. Der Vertrag des ehemaligen St. Pauli-Coaches läuft noch bis 2027. Parallel prüfe der Bundesliga-Sechste aber auch noch andere Optionen, heißt es.