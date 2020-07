BVB und Klopp wollten Fernandes

Gelson Fernandes (ehemals Eintracht Frankfurt) stand 2008 auf dem Zettel von Jürgen Klopp und Borussia Dortmund. Wie der Schweizer Nationalspieler im Interview mit dem ‚kicker‘ berichtet, zeigten die Schwarz-Gelben 2008 Interesse an einer Verpflichtung des heute 33-Jährigen. Der Wandervogel, der in seiner Karriere für zehn verschiedene Klubs in sechs verschiedenen Länder spielte, gab nach der abgelaufenen Saison sein Karriereende bekannt.

Der Wechsel scheiterte damals jedoch am Veto seines ehemaligen Arbeitgebers Manchester City: „Ich weiß nicht, ob es Klopp direkt war, aber Dortmund rief im August 2008 an und wollte mich von Manchester City ausleihen – sie hatten damals nicht viel Geld. Manchester City wollte das aber nicht machen. Schade, drei Jahre später war Dortmund Meister.“