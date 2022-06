VfB: Bayern bietet für Ulrich

Der FC Bayern lockt den 17-jährigen Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Deutsche Meister seine Bemühungen um eine Verpflichtung intensiviert. Von einem Angebot aus München ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der VfB könnte den bis 2023 datierten Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers per Option bis 2024 ausdehnen. Die Stuttgarter sind aber an einer langfristigen Vertragsverlängerung interessiert. Laut ‚Bild‘ war Berater Roman Rummenigge am gestrigen Mittwoch bei den Schwaben zu Gast, um über Ulrichs Zukunft zu sprechen.