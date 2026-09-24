Ancelotti mit Forderung an Mourinho

Dass Endrick (20) bei Real Madrid und Estêvão (19) beim FC Chelsea kaum Einsatzminuten erhalten, ist Carlo Ancelotti ein Dorn im Auge. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft am Freitag (12 Uhr) gegen Australien äußerte der Italiener Kritik: „Das Problem mit brasilianischen Nachwuchsspielern ist, dass sie sich nicht weiterentwickeln, weil sie nicht spielen. Das passiert Endrick, aber auch anderen Talenten wie Estevão: Sie gehen mit 18 oder 19 nach Europa, kommen zu großen Vereinen und bekommen dort keine Spielpraxis. Ohne Spielpraxis können sie sich nicht verbessern.“

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Endrick kommt unter José Mourinho erst auf vier Minuten Spielzeit in der laufenden Saison. Allerdings war der Angreifer auch von Muskelproblemen geplagt. Sollte sich seine Situation jedoch nicht deutlich verbessern, könnten italienische Klubs einen Ausweg bieten. Laut ‚Calciomercato.com‘ plant der AC Mailand im Januar einen Vorstoß für ein mögliches Leihgeschäft. Auch die AS Rom will versuchen, den Stürmer in die Serie A zu locken.