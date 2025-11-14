Menü Suche
Wintertransfer: Eintracht-Vorstoß bei Bakola?

Eintracht Frankfurt möchte im Mittelfeld nachlegen. Eine potenzielle Verstärkung scheint man bereits ausgemacht zu haben.

von Luca Hansen - Quelle: L'Équipe
1 min.
Darryl Bakola und seine Gang @Maxppp

Inzwischen hat sich Eintracht Frankfurt den Ruf als einer der besten Ausbildungsklubs in ganz Europa erarbeitet. Unter der Ägide von Sportvorstand Markus Krösche holen die Hessen junge Spieler preiswert in die Bankenmetropole, um sie später für viel Geld weiterzuverkaufen. Der neueste potenzielle Exportschlager spielt derzeit noch in Frankreich.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, beobachtet die Eintracht Darryl Bakola von Olympique Marseille. Eine mögliche Verpflichtung sei schon für den Winter angedacht. Doch auch andere große Vereine haben den 17-Jährigen auf dem Zettel. Mit 35.000 Euro pro Monat bezieht Bakola ein für sein Alter üppiges Gehalt.

In Südfrankreich hält man ebenfalls sehr viel von dem zentralen Mittelfeldspieler, weswegen man den bis 2027 datierten Vertrag des Teenies verlängern will. Bakola zögert allerdings noch, da er in der Mittelfeldhierarchie von OM lediglich auf Platz sechs liegt. Grätscht die Eintracht dazwischen?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Darryl Bakola

