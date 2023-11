Tels Ansage nach Bayern-Lehrjahr: „Bin jetzt bereit“

Mathys Tel will nach einem Jahr Eingewöhnungszeit beim FC Bayern das nächste Level erreichen. Im Gespräch mit bundesliga.com blickt der 18-jährige Angreifer zurück und verspricht: „Es war eine lohnende Saison für mich, denn ich habe viel gelernt. München war neu für mich, ebenso wie die Bundesliga. Es war also ein Jahr der Anpassung. Und dieses Jahr ist eine Gelegenheit zu zeigen, was von mir erwartet wird. Das letzte Jahr war sehr prägend für mich, und ich denke, ich bin jetzt bereit.“

In der laufenden Saison stehen für Tel nach 15 Teilzeiteinsätzen sechs Treffer und eine Vorlage zu Buche. Der Franzose kommt häufig als Einwechselspieler für Stammkräfte wie Harry Kane, Kingsley Coman oder Leroy Sané zum Einsatz. Eine Rolle, in der sich Tel momentan gut wiederfindet: „Mein Plan ist es, so weiterzumachen wie bisher. Wenn die Startelf müde wird, ist es meine Aufgabe, auf den Platz zu gehen und neue Energie zu bringen. Der Plan für mich ist klar. Ich arbeite auch hart daran, mir meinen Platz in der Startelf zu sichern.“