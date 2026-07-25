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Augsburg: Giannoulis-Einigung erzielt

von Simon Martis - Quelle: sportal.gr
1 min.
Dimitrios Giannoulis im Trikot des FC Augsburg @Maxppp

Dimitrios Giannoulis steht offenbar vor einer Rückkehr zu PAOK Saloniki. Nach Informationen des Sportportals ‚sportal.gr‘ haben sich der griechische Erstligist und der FC Augsburg auf einen Transfer des 30-jährigen Linksverteidigers verständigt. Dem Bericht zufolge zahlt PAOK 3,5 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht allerdings noch aus.

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Für Giannoulis würde sich damit der Wunsch nach einer Rückkehr zu seinem Jugendklub erfüllen. Bereits zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass der Grieche trotz eines höher dotierten Angebots von Olympiakos Piräus PAOK bevorzugt. In Augsburg kam der Linksfuß in der vergangenen Saison auf 29 Pflichtspiele, zwei Tore und fünf Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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