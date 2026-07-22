Der VfL Wolfsburg will Lovro Majer in diesem Sommer noch loswerden und auch der Kroate liebäugelt mit einem Abschied. Das kroatische Portal ‚Germanijak.hr‘ berichtet, dass es den 28-Jährigen nach Griechenland ziehen könnte. Dort hat Olympiakos Piräus den Linksfuß ins Visier genommen.

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Interesse an Majer gibt es auch aus Italien, von Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die Wölfe hatten vor drei Jahren 25 Millionen Euro für den Zehner an Stade Rennes gezahlt. Wirklich überzeugen konnte er bei den Niedersachsen allerdings nie.