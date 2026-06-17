Trainerbeben: RB setzt Werner vor die Tür

RB Leipzig nimmt einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Wie die Sachsen offiziell mitteilen, wird der bisherige Cheftrainer Ole Werner samt Co-Trainern seines Amtes enthoben.

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„Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind“, berichtet Sportchef Marcel Schäfer von der Leipziger Saison-Analyse.

RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer Ole Werner



Ole Werner ist nicht länger Cheftrainer von RB Leipzig. Auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann wurden freigestellt. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, informierte das Trainerteam am Mittwoch über die… pic.twitter.com/IWyVpjA4kq — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 17, 2026

Im vergangenen Sommer war Werner überraschend von Werder Bremen zu RB gewechselt. Bereits im Vorfeld gab es großen Zweifel an der Kompatibilität des Norddeutschen mit dem RB-Kosmos.

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Trotz eines starken dritten Platzes in der Bundesliga hat sich der Klub offenbar auf Bestreben von Jürgen Klopp, Red Bulls Head of Global Soccer, für eine Trennung entschieden. Einer der Hauptgründe war offenbar fehlendes Vertrauen einiger Spieler im RB-Kader.

Demichelis steht bereit

Als offenes Geheimnis gilt, dass Martín Demichelis das Ruder übernimmt. Als Ablöse für den 45-Jährigen fließen dem Vernehmen nach festgeschriebene 2,5 Millionen Euro an den RCD Mallorca. Laut Fabrizio Romano hat der Ex-Bayer schon einen Fünfjahresvertrag bei RB unterschrieben.