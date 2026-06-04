Wilder Transferstreit: Riquelme schießt zurück

Enrique Riquelme legt im Haaland-Zoff noch einmal nach. In einem Interview mit der ‚as‘ beteuert der Herausforderer von Florentino Pérez bei der anstehenden Präsidentschaftswahl bei Real Madrid, dass Topstürmer Erling Haaland (25) und auch Sechser Rodri (29) von Manchester City zu den Königlichen wechseln werden, falls er die Wahl gewinnen sollte. Am heutigen Donnerstag hatte es empörte Dementis seitens der Citizens und von Haalands Vater Alfie gegeben, nachdem Riquelme in einer spanischen Fernsehshow zum ersten Mal die beiden Toptransfers angekündigt hatte. „Nun, das gehört zum Spiel dazu. Man muss den Spieler schützen, wir hatten das vorher und nachher besprochen. Und auch mit Pablo Barquero, dem Berater von Rodri. Die Umstände bei Rodri sind andere als bei Haaland, der eine Klausel hat“, so Riquelme.

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Nicht wenige gehen davon, dass es sich bei diesen Ankündigungen um leere Wahlversprechen handelt, wie sie in Spanien bei solchen Vereinswahlkämpfen üblich sind, doch Riquelme möchte ernst genommen werden, stellt klar: „Ich werde weder mein persönliches noch mein berufliches Ansehen aufs Spiel setzen. Ich habe eine Bürgschaft, eine persönliche Garantie gegeben, dass ich, sollte ich eines dieser Versprechen nicht einhalten, persönlich den Beitrag der 100.000 Mitglieder von Real Madrid bezahle und das ist notariell beglaubigt.“ Laut ‚as‘ handelt es sich um eine Summe in Höhe von 15 Millionen Euro.