Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Nach Trainerwechsel: Kofane für Afrika-Cup nominiert

von Fabian Ley
3 min.
Christian Kofane im Bayer-Trikot @Maxppp

Bayer Leverkusen muss im Winter womöglich mehrere Wochen auf Christian Kofane (19) verzichten. Der Angreifer steht im vorläufigen Aufgebot der kamerunischen Nationalmannschaft für den Afrika-Cup, der zwischen dem 21. Dezember und dem 18. Januar stattfindet. Laut der ‚Bild‘ liegt in Leverkusen allerdings noch keine Einladung des Verbandes vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hatte sich Kamerun nach der verpassten WM-Qualifikation am gestrigen Montagabend von Trainer Marc Brys getrennt. Der Belgier stand mit dem wiedergewählten Präsidenten Samuel Eto’o im ständigen Konflikt. Die unzähmbaren Löwen übernimmt nun David Pagou.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Afrika-Cup
Leverkusen
Kamerun
Christian Michel Kofane

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Afrika-Cup Afrika-Cup
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Kamerun Flag Kamerun
Christian Michel Kofane Christian Michel Kofane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert