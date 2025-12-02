Nach Trainerwechsel: Kofane für Afrika-Cup nominiert

Bayer Leverkusen muss im Winter womöglich mehrere Wochen auf Christian Kofane (19) verzichten. Der Angreifer steht im vorläufigen Aufgebot der kamerunischen Nationalmannschaft für den Afrika-Cup, der zwischen dem 21. Dezember und dem 18. Januar stattfindet. Laut der ‚Bild‘ liegt in Leverkusen allerdings noch keine Einladung des Verbandes vor.

Zuvor hatte sich Kamerun nach der verpassten WM-Qualifikation am gestrigen Montagabend von Trainer Marc Brys getrennt. Der Belgier stand mit dem wiedergewählten Präsidenten Samuel Eto’o im ständigen Konflikt. Die unzähmbaren Löwen übernimmt nun David Pagou.