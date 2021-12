1860 plant weiter mit Mölders

Kultstürmer Sascha Mölders (36) befindet sich bei Drittligist 1860 München nicht auf dem Abstellgleis. „Es hat nie eine Suspendierung von Sascha Mölders gegeben und eine Suspendierung von Sascha Mölders stand auch nie im Raum“, wird TSV-Geschäftsführer Günther Gorenzel von ‚Sport1‘ zitiert. Stattdessen habe es sich um eine Nichtberücksichtigung „in den nächsten zwei Spielen“ gehandelt.

Der 1860-Boss führt aus: „Sascha hat das dann so aufgefasst, dass Michael Köllner (Cheftrainer, Anm. d. Red.) überhaupt nicht auf ihn setzt. Das war von Anfang an überhaupt nicht so geplant und überhaupt nicht die Intention.“ Stattdessen sei der Denkzettel als „disziplinarische Maßnahme“ zu verstehen. Mölders, der die Entscheidung des Klubs „schockiert“ aufgenommen hatte, solle seine medialen Auftritte zurückschrauben und sich auf den Fußball konzentrieren, so die Empfehlung seines Klubs.