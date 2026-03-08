Wolfsburg feuert Christiansen

Die Nerven liegen blank beim VfL Wolfsburg. Eigentlich wollte man gegen den Hamburger SV einen Befreiungsschlag landen. Stattdessen verlor man mit 1:2 und steckt noch tiefer in der Krise. Die Geduld mit Trainer Daniel Bauer ist endgültig aufgebraucht, eine Entlassung scheint nur noch Formsache.

Immerhin: Laut dem ‚kicker‘ haben die Wölfe mit Dieter Hecking schon einen Nachfolger an der Angel. Dem Fachblatt zufolge soll der erfahrene Übungsleiter bis Saisonende als Feuerwehrmann übernehmen und den Super-GAU verhindern. Für Hecking wäre es die zweite Amtszeit in der Autostadt.

Auch Christiansen weg?

Neben Bauer könnten auch die Tage von Geschäftsführer Peter Christiansen gezählt sein. Der ‚kicker‘ berichtet ebenso wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘, dass auch die Zukunft des Geschäftsführers in der Schwebe hängt.

Update (09:47 Uhr): ‚Tipsbladet‘ zufolge hat Wolfsburg die Entscheidung getroffen, sowohl Bauer als auch Christiansen zu feuern.

Update (10:02 Uhr): Inzwischen hat der VfL Wolfsburg die Trennung von Christiansen bestätigt. Über die künftige Aufstellung der sportlichen Leitung will der VfL zu gegebener Zeit informieren.

Ein erster Hinweis darauf könnten die Geschehnisse nach dem Spiel gewesen sein. Eigentlich war der Funktionär als Gesprächspartner für die Medien angekündigt, ehe der Auftritt erst verschoben und dann ganz abgesagt wurde. Beide Trennungen sollen noch heute offiziell werden.