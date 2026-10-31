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Premier League

Alonso reagiert auf Palmer-Gerüchte

von Tom Steinmetzler
1 min.
Cole Palmer mit seinen KOllegen @Maxppp

Chelsea-Trainer Xabi Alonso hat bereits vor seiner Anstellung bestätigt bekommen, dass Mittelfeldspieler Cole Palmer (24) den Verein nicht verlassen würde. „Absolut! Er war immer Teil der Pläne“, erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Premier League-Spiel des FC Chelsea gegen Manchester United (13:30 Uhr).

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Zudem betonte er: „Es gab null Gespräche darüber, dass Cole Palmer nicht hier sein würde.“ Alonso stellt damit klar, dass ein Abgang Palmers intern auch nicht zur Debatte stand. In der laufenden Saison kam der englische Nationalspieler (14 Spiele) in zehn Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Treffer und bereitete drei weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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