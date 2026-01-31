Transfer-Endspurt: Sechs Bundesliga-Deals auf der Zielgeraden

Almugera Kabar (19)

von Borussia Dortmund zum Hamburger SV

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Wechsel des Linksverteidigers in die Elbmetropole ist in trockenen Tüchern. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ absolviert Kabar noch heute den obligatorischen Medizincheck, um den Transfer endgültig zu finalisieren. Der HSV leiht den U17-Welt- und Europameister zunächst aus, für den Sommer besteht eine Kaufoption. Für den Fall, dass der Bundesliga-Aufsteiger diese zieht, hat sich der BVB übereinstimmenden Berichten zufolge ein Rückkaufrecht gesichert.

Jeanuël Belocian (20)

von Bayer Leverkusen zum VfL Wolfsburg

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger ist ein konkreter Kandidat beim VfL. Unter Kasper Hjulmand hat der polyvalente Defensivakteur einen schweren Stand, weshalb Bayer plant, Belocian zwecks Spielpraxis zu verleihen. In der Autostadt könnte er diese erhalten.

Tim Oermann (24)

von Sturm Graz zu Bayer Leverkusen

Um einen Engpass in der Innenverteidigung zu vermeiden, werden die Rheinländer auch auf der Zugangsseite aktiv. Oermanns Leihe zu Graz, ursprünglich ebenfalls zwecks Spielpraxis eingefädelt, soll vorzeitig abgebrochen werden.

Diogo Leite (27)

von Union Berlin zu Lazio Rom

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten aus Italien zufolge steht der Innenverteidiger unmittelbar vor einem Wechsel in die Ewige Stadt. Da sein Vertrag bei den Köpenickern im Sommer ausläuft und er eine Verlängerung ausschließt, nutzt Union die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu generieren. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 2,5 Millionen Euro.

Arne Maier (27)

vom FC Augsburg zu Ujpest Budapest

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldakteur verlässt den FCA in Richtung Ungarn. Ujpest Budapest sichert sich ein halbes Jahr vor Vertragsende den Zuschlag, der Medizincheck soll am heutigen Samstag stattfinden. Sportdirektor Pál Dárdai, Maiers Förderer aus vergangenen Tagen bei Hertha BSC, hat sich intensiv um eine Verpflichtung bemüht.

Uchenna Ogundu (19)

von Alanyaspor zum FC Augsburg

Einer geht, einer kommt: Beim Sturmtalent können die Fuggerstädter allem Anschein nach zeitnah Vollzug melden. Mit dem Süper Lig-Vertreter hat man eine grundsätzliche Einigung über einen permanenten Transfer erzielt.