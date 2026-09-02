Fenerbahce bastelt vor der morgigen Schließung des türkischen Transferfensters noch an einem Stürmer-Wechsel. Laut Yagiz Sabuncuoglu sind sich die Istanbuler mit Franculino (22) einig. Die Verhandlungen mit dem FC Midtjylland laufen noch, Fenerbahces erstes Angebot soll 20 Millionen Euro betragen.

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Franculino, 14-facher Nationalspieler von Guinea-Bissau, hat in 117 Spielen für Midtjylland 58 Tore geschossen. Auch beim FC Bayern wurde er schon mal gehandelt. In Dänemark steht Franculino bis Ende 2029 unter Vertrag.