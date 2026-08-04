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Bundesliga

Diomande-Deal rückt näher

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Yan Diomande im Trikot der Elfenbeinküste @Maxppp

Ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Real Madrid und RB Leipzig über einen Transfer von Yan Diomande rückt näher. Laut ‚Sky‘ verliefen die heutigen Gespräche der Vereinsoffiziellen sehr zielführend.

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Dem Bericht zufolge wächst die Zuversicht auf beiden Seiten, den 19-Jährigen zeitnah transferieren zu können. Wie weit sich die beiden Klubs noch auseinander befinden, geht aus dem Bericht des Pay-TV-Senders allerdings nicht hervor. Reals Ziel bleibt weiterhin, zeitnah den Medizincheck zu terminieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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