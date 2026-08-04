Diomande-Deal rückt näher

Ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Real Madrid und RB Leipzig über einen Transfer von Yan Diomande rückt näher. Laut ‚Sky‘ verliefen die heutigen Gespräche der Vereinsoffiziellen sehr zielführend.

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Dem Bericht zufolge wächst die Zuversicht auf beiden Seiten, den 19-Jährigen zeitnah transferieren zu können. Wie weit sich die beiden Klubs noch auseinander befinden, geht aus dem Bericht des Pay-TV-Senders allerdings nicht hervor. Reals Ziel bleibt weiterhin, zeitnah den Medizincheck zu terminieren.