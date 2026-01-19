Jagusic-Poker: Bundesliga-Konkurrent für Werder

Werder Bremen hat den kroatischen Spielmacher Adriano Jagusic weiterhin als potenziellen Ersatz für Romano Schmid im Blick, bekommt dabei aber namhafte Konkurrenz. Laut einem Bericht der kroatischen Zeitung ‚Sportske Novosti‘ ist das Rennen um den 20-Jährigen von Slaven Belupo noch nicht entschieden: „Wir haben den Eindruck, dass er Werder etwas mehr favorisiert als die anderen, aber es ist noch lange keine beschlossene Sache, wie einige Medien berichtet haben.“ Neben Werder sind auch RB Leipzig und Sporting Braga um Jagusic bemüht. Die ‚DeichStube‘ berichtet zudem von Interesse aus Spanien.

Für Jagusic werden wohl rund sechs Millionen Euro plus Boni fällig. Dazu möchte sich Belupo eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Für Werder spricht laut ‚Sportske Novosti‘ die gute Aussicht auf Einsatzzeit, gegen die Grün-Weißen, dass ein Angebot erst infrage kommt, wenn ein Schmid-Deal zustande kommt. Laut neuesten Infos der ‚DeichStube‘ droht das Interesse von Leeds United am 25-Jährigen aktuell aber im Sande zu verlaufen. Daher bleibt auch eine kolportierte Rückkehr von Eren Dinkci (24/SC Freiburg) wohl Wunschdenken.