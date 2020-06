„Schöner Lifestyle“: Bale-Berater bleibt gelassen

Jonathan Barnett hat sich mal wieder zur Zukunft seines Klienten Gareth Bale geäußert. Gegenüber ‚BBC Radio 4‘ sagte der Agent: „Ich habe keine Idee, wie hoch sein Wert ist. Sein Gehalt ist aber sehr hoch.“ Bale sei „sehr froh, bei Real Madrid zu spielen“. Auch, wenn er dort seit einer Weile in Folge mehrere Provokationen in Ungnade gefallen ist. Die Königlichen würden den 30-jährigen Waliser lieber heute als morgen abgeben.

Bale besitzt im Bernabéu noch einen Vertrag bis 2022 und gehört zu den Topverdienern. Die viel kolportierte Rückkehr in die Premier League ist laut Barnett derzeit nicht vorgesehen. „Ich denke nicht, dass er das im Moment tun will“, so der Berater. Und weiter: „Er hat schon immer gesagt, dass er sehr glücklich in Madrid ist. Er hat einen sehr schönen Lifestyle. Ich sehe derzeit nicht, dass er seine Karriere außerhalb von Madrid fortsetzen wird.“