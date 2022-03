Barça: Gavi & Araújo erreichen Angebote

Der FC Barcelona muss sich wohl mit den Abgängen zweier Hoffnungsträger auseinandersetzen. Wie der spanische Journalist Gerard Romero berichtet, erreichten Gavi (17) und Ronald Araújo (23) Angebote aus England. Um Gavi wirbt demnach der FC Liverpool, auch der FC Bayern wurde zuletzt mit dem Ausnahmetalent in Verbindung gebracht.

An Araújo wurden offenbar Offerten von Manchester United und dem FC Arsenal herangetragen. Der Innenverteidiger ist wie Mittelfeldspieler Gavi nur noch bis 2023 an Barça gebunden. Heißt: Wenn die beiden nicht verlängern – was sich bislang schwierig gestaltet – wird ein Verkauf im Sommertransferfenster zu einem akuten Thema, gerade für die hochverschuldeten Katalanen.