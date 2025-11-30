Guirassy verweigert Handschlag: Kovac reagiert

Niko Kovac hat mit Milde auf die frustrierte Reaktion von Serhou Guirassy (29) bei der Auswechslung reagiert. Nach dem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen sagte Kovac bei ‚Sky‘: „Dass ein Spieler nicht immer unbedingt rausmöchte, das verstehe ich. Aber Serhou und ich sind ein Herz und eine Seele. Es ist alles wieder gut. Wir haben das nach dem Spiel geregelt.“ Guirassy hatte gegen die Werkself nicht immer glücklich agiert, zwei Minuten vor seiner Auswechslung vergab er zudem die große Chance auf das 2:0.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für ihn kam Fábio Silva (23) nach etwa einer Stunde ins Spiel und diente kurze Zeit später als Vorbereiter für Karim Adeyemi (23). Auch Adeyemi hatte vor einigen Wochen wütend auf seine Auswechslung reagiert. Gestern war der Flügelflitzer einer der agilsten und wurde nach dem Spiel herzlich von seinem Trainer umarmt.