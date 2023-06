Kolo Muani: „Will nichts überstürzen“

Randal Kolo Muani hat über seinen möglichen Abschied von Eintracht Frankfurt gesprochen. „Ich habe erst meine dritte Profi-Saison gespielt, ich muss mich noch weiterentwickeln. Ich will mir Zeit nehmen. Ich bin kein Mensch, der etwas überstürzt, nur weil große Klubs da sind“, so der 24-jährige Stürmer, der in seiner ersten Saison für die SGE an 40 Pflichtspieltoren direkt beteiligt war, im Interview mit dem französischen TV-Sender ‚Canal+‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der im Pariser Vorort Bondy geborene Nationalspieler wurde bereits mit Branchengrößen wie dem FC Bayern und Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Ins Schwärmen gerät Kolo Muani aber, wenn er von der Premier League spricht: „Es schmeichelt mir, dass PSG interessiert ist. Aber nur weil ich aus der Pariser Region stamme, heißt das nicht, dass ich automatisch für PSG spielen muss. Ganz ehrlich, wer träumt nicht von der Premier League? Es ist eine der besten Liga. Es wäre ein Kindheitstraum. Aber ich suche nicht nach dem besten Klub der Welt, sondern nach einem Klub, der mir Spielzeit und die beste Chance gibt, mich auszuleben und zu entwickeln.“

Lese-Tipp

Eintracht pokert um Toppmöller-Preis