Der nächste Klub versucht es bei El Chadaille Bitshiabu von RB Leipzig. Laut ‚Sky‘ ist Galatasaray vorstellig geworden, um den Innenverteidiger nach Istanbul zu locken. Die Gespräche zwischen den Beteiligten seien bereits fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Sachsen sehr zuversichtlich sein sollen, dass der Deal funktioniert, beschäftigt sich Gala parallel noch mit einem weiteren Kandidaten. Zuletzt scheiterte ein Wechsel des 21-Jährigen zu RC Lens.

Update (11:57 Uhr): Laut Yagiz Sabuncuoglu ist sich Bitshiabu mittlerweile mit Galatasaray über einen Wechsel einig geworden. Der Istanbuler Klub hat RB Leipzig ein Leihangebot mit Kaufoption unterbreitet.