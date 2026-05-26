Irres Wolfsburg-Gerücht um Silva

Champions League-Sieger, italienischer Meister, portugiesischer Meister, siebenfacher französischer Champion, außerdem Copa América-Sieger mit Brasilien. Hinzu kommen zahlreiche Pokalsiege auf Vereinsebene. De Trophäensammlung von Thiago Silva ist üppig. Nach seinem Ende beim FC Porto hat der 41-Jährige aber wohl noch immer nicht genug.

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Dass es den Innenverteidiger jetzt ausgerechnet in die 2. Bundesliga ziehen könnte, klingt beim ersten Hinhören wie ein aus den Fugen geratener Tagtraum. Laut dem ‚kicker‘ wurde der Name des 113-fachen Ex-Nationalspielers an den VfL Wolfsburg „herangetragen“. Dem Fachmagazin zufolge dürfte zwar „stark bezweifelt“ werden, dass Silva am Wiederaufbau der Wölfe in Liga zwei mitwirkt, auszuschließen ist es aber wohl nicht.

Nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga steht in der Autostadt ein großer Umbruch bevor. Weniger als 24 Stunden nach der Niederlage (1:2 n.V.) gegen den SC Paderborn in der Relegation ist jetzt noch nicht abzusehen, welche Strategie Wolfsburg auf dem Transfermarkt fahren wird. Ob Silva tatsächlich eine Rolle in den Überlegungen spielen könnte, bleibt abzuwarten.

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An Alternativen zum Zweitliga-Alltag in Deutschland wird es dem renommierten Abwehrchef nicht fehlen. Der AC Mailand zeigt Interesse an einer Rückholaktion. Auch in Brasilien werden einige Erstligisten schon mit den Hufen scharren.