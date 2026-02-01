Einigung: Neue Flügel-Power für den HSV

Philip Otele wechselt vom FC Basel zum Hamburger SV. Der 26-jährige Flügelspieler kommt Informationen von ‚Sky‘ zufolge auf Leihbasis an die Elbe. Für den Anschluss sichern sich die Hanseaten eine Kaufoption.

Otele kommt hauptsächlich auf der linken Außenbahn zum Einsatz, kann aber auch auf der gegenüberliegenden Seite agieren. Fünf Treffer und vier Vorlagen in 20 Ligaspielen belegen seine Torgefahr.

Nur wenige Stunden nach dem geplatzten Deal mit Almugera Kabar (19) tüten die Hamburger also voraussichtlich einen anderen Transfer ein. Positionstechnisch sind die beiden Spieler zwar nicht identisch, es wäre aber durchaus denkbar, dass Otele künftig als offensiv orientierter Schienenspieler agieren könnte.

Eine weitere offene Frage: Welchen Effekt hat die anvisierte Verpflichtung auf die Pläne mit Sorgenkind Jean-Luc Dompé (30)?