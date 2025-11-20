Menü Suche
15 Millionen: Toth in die Bundesliga?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Alex Toth im Zweikampf @Maxppp

Mittelfeldjuwel Alex Tóth vom ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest hat sich in den Fokus einiger Bundesligisten gespielt. ‚Sky‘ berichtet zudem, dass für den 20-jährigen Rechtsfuß rund 15 Millionen Euro Ablöse fällig werden könnten.

Interessierte Klubs nennt der Bezahlsender nicht, der Kreis der Kandidaten dürfte aber angesichts der hohen Summe nicht besonders groß sein. Tóth ist Stammspieler der ungarischen Nationalmannschaft, neun Länderspiele stehen bislang in seiner Vita.

