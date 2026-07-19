Der FC Bayern stattet Eigengewächs Erblin Osmani mit seinem ersten Profivertrag aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Parteien geeinigt, die Unterschrift soll am morgigen Montag erfolgen. Das neue Arbeitspapier des defensiven Mittelfeldspielers soll bis 2029 gültig sein.

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Seit Februar trainiert Osmani regelmäßig mit dem Bundesligateam. Am 27. Spieltag der vergangenen Saison beim 4:0 gegen Union Berlin gewährte Trainer Vincent Kompany dem gebürtigen Münchner seine ersten drei Profiminuten. Im Anschluss setzten Osmani zwar Rückenprobleme außer Gefecht. Dennoch hält man weiterhin große Stücke auf den technisch versierten Linksfuß, der in der kommenden Spielzeit weiter regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren, aber noch im U19-Team Spielpraxis sammeln soll.