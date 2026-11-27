Borussia Dortmund hat offenbar einen talentierten Mittelstürmer aus Italien ins Visier genommen. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ zeigt der BVB konkretes Interesse an Gabriel Kulla. Zu dessen Verein US Sassuolo sollen die Dortmunder schon Kontakt aufgenommen haben.

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Beim Serie A-Klub steht Kulla bis 2030 unter Vertrag, als mögliche Ablöse nennt das italienische Onlineportal mindestens fünf Millionen Euro. Der Rechtsfuß debütierte im August für die erste Mannschaft von Sassuolo, Anfang November folgte sein zweiter Einsatz.

Für die U17 erzielte er in 25 Spielen 21 Tore, für die U20 sind es 25 Tore und neun Assists in 50 Spielen. Auch in den albanischen Junioren-Nationalmannschaften trifft Kulla regelmäßig.

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Schlägt der BVB tatsächlich zu, wäre Kulla nach Luca Reggiani (18) das zweite Talent, das Schwarz-Gelb der US Sassuolo binnen kurzer Zeit wegschnappt. Der Innenverteidiger wechselte Anfang 2024 aus der Jugend der Italiener nach Dortmund.