Menü Suche
Kommentar 20
FT-Kurve Bundesliga

Vier Blitz-Abgänge beim FC Bayern

Auf der Abgangsseite wird sich beim FC Bayern auf den letzten Metern des Transfermarktes noch einiges tun. Vier schnelle Abgänge zeichnen sich zur Stunde ab.

von Julian Jasch
1 min.
Wisdom Mike mit seinen Bayern-Kollegen @Maxppp

João Palhinha (31) steht vor einer Rückkehr in seine portugiesische Heimat. Für 15 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni verkauft der FC Bayern den Sechser an Benfica Lissabon, den Medizincheck hat Palhinha schon bestanden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bryan Zaragoza (24) wird ebenfalls erneut in seinem Heimatland anheuern. Zunächst per Leihe sichert sich Espanyol Barcelona die Dienste des Flügelflitzers. Dem Vernehmen nach greift im kommenden Jahr eine Kaufpflicht über acht Millionen Euro.

Darüber hinaus befinden sich in Felipe Chávez (19) und Wisdom Mike (17) zwei Bayern-Talente auf dem Sprung. Mittelfeldspieler Chávez, der die Rückrunde schon beim 1. FC Köln untergebracht wurde, soll erneut verliehen werden. Unter anderem der 1. FC Magdeburg hofft auf den Zuschlag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mike wird dagegen dauerhaft abgegeben. Kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse zahlt der FC Brügge, um den Außenstürmer von der Säbener Straße loszueisen. Eine Rückkaufoption sollen sich die Münchner nicht gesichert haben, dafür aber eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie mögliche Boni.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (20)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
João Palhinha
Bryan Zaragoza
Felipe Marlon Chávez Somocursio
Wisdom Mike

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
João Palhinha João Palhinha
Bryan Zaragoza Bryan Zaragoza
Felipe Marlon Chávez Somocursio Felipe Marlon Chávez Somocursio
Wisdom Mike Wisdom Mike
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert