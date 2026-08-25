Vier Blitz-Abgänge beim FC Bayern

João Palhinha (31) steht vor einer Rückkehr in seine portugiesische Heimat. Für 15 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni verkauft der FC Bayern den Sechser an Benfica Lissabon, den Medizincheck hat Palhinha schon bestanden.

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Bryan Zaragoza (24) wird ebenfalls erneut in seinem Heimatland anheuern. Zunächst per Leihe sichert sich Espanyol Barcelona die Dienste des Flügelflitzers. Dem Vernehmen nach greift im kommenden Jahr eine Kaufpflicht über acht Millionen Euro.

Darüber hinaus befinden sich in Felipe Chávez (19) und Wisdom Mike (17) zwei Bayern-Talente auf dem Sprung. Mittelfeldspieler Chávez, der die Rückrunde schon beim 1. FC Köln untergebracht wurde, soll erneut verliehen werden. Unter anderem der 1. FC Magdeburg hofft auf den Zuschlag.

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Mike wird dagegen dauerhaft abgegeben. Kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse zahlt der FC Brügge, um den Außenstürmer von der Säbener Straße loszueisen. Eine Rückkaufoption sollen sich die Münchner nicht gesichert haben, dafür aber eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie mögliche Boni.