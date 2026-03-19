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Offiziell Bundesliga

Eintracht bedient sich bei den Bayern

von Remo Schatz - Quelle: nachwuchs.eintracht.de
1 min.
SGE-Sportdirektor Timmo Hardung @Maxppp

Eintracht Frankfurt sichert sich ein Talent vom FC Bayern. Sadiki Chemwor wechselt im Sommer von der Isar an den Main. Bei den Adlerträgern soll der 18-jährige Offensivspieler über die U21 an die Profis herangeführt werden. In München ist der Linksaußen in der U19 aktiv. Außerdem sammelte er bereits Länderspiele in der deutschen U17 und U16.

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Eintracht Frankfurt NLZ
🆕 Neuzugang ab Sommer: Sadiki Chemwor ✍️

Der 18-jährige Offensivspieler wechselt zum 1. Juli 2026 vom FC Bayern München nach Frankfurt und soll zunächst für die #SGEU21 zum Einsatz kommen.

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„Sadiki Chemwor ist ein hochveranlagter Spieler mit einer hervorragenden fußballerischen Ausbildung. Wir sind fest davon überzeugt, dass er bei Eintracht Frankfurt sein Potenzial weiter ausschöpfen kann. Qualität, Spielintelligenz und Mentalität machen ihn zu einem Spieler, dem wir eine spannende Perspektive zutrauen“, beschreibt Sportdirektor Timmo Hardung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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