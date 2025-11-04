Scout vor Ort: Bayern bleibt an Franculino dran

Am Deadline Day hatte der FC Bayern auf den letzten Drücker versucht, Franculino per Leihe vom FC Midtjylland loszueisen. Die Dänen hätten einem Verkauf allerdings nur bei einer Summe von rund 30 Millionen Euro zugestimmt. Stattdessen wechselte schließlich Nicolas Jackson (24) an die Säbener Straße.

Einige Monate später haben die Münchner Franculino noch immer auf der Liste. Laut dem Portal ‚bold.dk‘ war am gestrigen Montag beim Topspiel zwischen Midtjylland und Aarhus GF ein Scout des FC Bayern vor Ort und beobachtete, wie Franculino den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte. Durch das Tor konnte der 21-Jährige sein Konto auf 13 Tore in 13 Spielen erhöhen.

Der Vertrag des Stürmers, bei dem in der Vergangenheit auch RB Leipzig schon angefragt hatte, läuft noch bis 2029. Angesprochen auf den Verbleib seines Mittelstürmers sagte Trainer Mike Tullberg gestern: „Ich habe dem Verein gesagt, dass ich meine Spieler behalten will, und dann gehe ich nicht davon aus, dass sich jemand verändern wird.“

Tullberg schießt gegen Bayern

Anschließend konnte sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund eine Spitze gegen die Münchner nicht verkneifen. „Es gibt keine FCM-Spieler, die zu Bayern München wechseln werden. Wenn sie uns verlassen, werden sie nach Dortmund gehen“, so der 39-Jährige wohl nicht ganz ernstgemeint.

Ganz einfach dürfte sich eine Verpflichtung von Franculino also für den FC Bayern nicht realisieren lassen, zumindest nicht kurzfristig. Ohnehin wäre ein Wechsel im Winter aber überraschend, da die Leihe von Jackson bis in den kommenden Sommer geht und ein weiterer Backup für Harry Kane (32) nicht zwingend benötigt wird.