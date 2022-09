Wolfsburg: Wind träumt von der Premier League

Stürmer Jonas Wind vom VfL Wolfsburg würde in Zukunft gerne in England auflaufen. Im Interview mit ‚bulinews.com‘ verrät der Däne: „Im Allgemeinen denke ich, dass die Premier League die beste Liga der Welt ist und es wäre aufregend, dort zu spielen.“ Dabei hat der 23-Jährige auch schon einen Wunschverein ausgemacht: „Wenn wir in die Zukunft blicken, wäre Arsenal ein Traumziel für mich, da es schon immer mein Lieblingsverein war.“

Doch es handle sich um Zukunftsmusik, denn Wind möchte sich nun auf die Wölfe konzentrieren: „Aber wie gesagt, das ist nicht das, worauf ich mich im Moment konzentriere. Ich bin gut hier in Wolfsburg, es ist ein guter Verein für mich und die Bundesliga ist eine großartige Liga, in der man spielen kann.“ Zurzeit ist Wind verletzt, weswegen er auf ein schnelles Comeback hofft: „Hoffentlich stehe ich nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung. Meine Reha läuft gut und ich habe ein bisschen angefangen zu laufen.“