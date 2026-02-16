Menü Suche
Brisante Hintergründe zur Reis-Entlassung

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Thomas Reis auf der Pressekonferenz @Maxppp

Die Entlassung von Thomas Reis bei Samsunspor sorgt für Aufsehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben vor allem die unterschiedlichen Auffassungen über die sportliche Zukunft für die Trennung gesorgt. Während die Verantwortlichen dauerhaft oben mitspielen wollten, hielt Reis dies angesichts des niedrigen Etats für unrealistisch. Nachdem die Trennung eigentlich für Saisonende vereinbart war, nutzte der Vorstand die Gelegenheit, den Trainer nach zwei Niederlagen in Folge sofort zu entlassen.

Unter den Fans sorgt die Entscheidung dem Boulevardblatt zufolge für Unmut. Schließlich hatte Reis den türkischen Klub nach seiner Anstellung 2024 von einem dauerhaften Abstiegskandidaten zum Conference League-Teilnehmer geformt. Kurios: Ende Januar wollte der Verein noch mit dem Übungsleiter verlängern. Ein Nachfolger für Reis steht bereits fest, mit Thorsten Fink wird erneut ein Deutscher die Geschicke bei Samsunspor übernehmen.

