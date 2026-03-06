Menü Suche
FC Bayern: Davies plant CL-Rückkehr

Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer jubeln @Maxppp

Alphonso Davies ist zuversichtlich, dass er dem FC Bayern beim Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr) wieder zur Verfügung steht. Beim Sportempfang der Landeshauptstadt München sagte der Linksverteidiger am Donnerstagabend: „Es ist hart. Du möchtest jedes Spiel machen. Alles in allem bin ich glücklich zurück zu sein. Offensichtlich hatte ich einen kleinen Rückschlag. Aber ich denke, ich kann gegen Bergamo spielen.“

Der 25-Jährige hatte vor rund zwei Wochen einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel erlitten. Beim Abschlusstraining vor dem heutigen Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) konnte Davies große Teile des Teamtrainings absolvieren. Eine Kader-Rückkehr gegen die Fohlen kommt für den Kanadier aber noch zu früh.

