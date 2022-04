Elneny möchte Arsenal die Treue halten

Mohamed Elneny kann sich einen Verbleib beim FC Arsenal gut vorstellen. Der ägyptische Nationalspieler verkündete nach dem Sieg gegen Manchester United (3:1) am Samstag: „Wenn Arsenal sagt: ‚Wir wollen dich‘, denke ich nicht ans Weggehen. Es ist seit sechs Jahren meine Familie. Ich liebe diesen Verein.“ (zitiert via ‚Evening Standard‘) Elneny wurde von Trainer Mikel Arteta am Samstag wie bereits in der Vorwoche gegen den FC Chelsea (4:2) in die Startelf berufen und überzeugte jeweils als Mittelfeldmotor.

Über lange Strecken der laufenden Saison musste sich der dienstälteste Spieler im Kader der Gunners jedoch hinten anstellen. Der 29-Jährige kam auf lediglich neun Einsätze in der Premier League (dreimal von Beginn an). Die Rolle als Teilzeitarbeiter scheint für Elneny jedoch kein größeres Problem zu sein: „Ich habe lange darauf gewartet, aber man muss daran glauben. Ich muss jeden Tag hart trainieren, mich die ganze Zeit konzentrieren und auf eine Einsatzmöglichkeit warten, und wenn sie kommt, muss man alles geben, um sie zu behalten. Er (Arteta, Anm. d. Red.) vertraut mir einfach und setzt mich in den großen Spielen ein, und dafür muss ich ihm danken.“