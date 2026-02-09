Carvajal vor Real-Abschied?

Die Zeit von Dani Carvajal bei Real Madrid wird aller Voraussicht nach im Sommer enden. Laut ‚The Athletic‘ hat der Vorstand der Königlichen große Zweifel, dem 34-Jährigen eine erneute Vertragsverlängerung anzubieten. Der aktuelle Kontrakt des ehemaligen Leverkuseners läuft am Saisonende aus. Der Europameister wurde in der Real-Jugend ausgebildet und war nach einem Jahr bei Bayer 2013 per Rückkaufklausel in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt und hat seitdem 438 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub absolviert.

Carvajal hat in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Seit Jahresbeginn ist der Spanier zwar spielfit und stand in allen fünf Ligaspielen im Kader, zu einem Einsatz kam es dennoch nicht. Das Fachportal berichtet von Unstimmigkeiten zwischen dem Rechtsverteidiger und Real-Coach Álvaro Arbeloa: „Auch Quellen aus dem Umfeld des Spielers sind nicht davon überzeugt, dass er am Ende bleiben wird. Sie sagten auch, dass er nicht das Gefühl habe, dass Arbeloa ihm erklärt habe, warum er nicht spielt.“