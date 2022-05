Paderborn holt Klaas

Der SC Paderborn verpflichtet zur kommenden Saison Sebastian Klaas. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der offensive Mittelfeldspieler vom VfL Osnabrück in die Universitätsstadt. Der Vertrag des 23-Jährigen in Osnabrück läuft zum Saisonende aus.

Über die Vertragslaufzeit macht Paderborn keine Angaben. Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth freut sich auf den Neuzugang an der Pader: „Sebastian überzeugt als klassischer Box-to-box-Spieler durch hohe Laufumfänge. Er ist sowohl defensiv als auch offensiv viel unterwegs und verfügt auch über einen guten Abschluss. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“