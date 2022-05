Ajax beobachtet Stengs

Calvin Stengs könnte nach einem Jahr in Frankreich in die Niederlande zurückkehren. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato beschäftigt sich Ajax Amsterdam mit dem 23-jährigen Flügelstürmer vom OGC Nizza.

Bei Ajax könnte der ehemalige Nationalspieler in die Fußstapfen von Antony treten, der seinerseits mit einem Sommer-Wechsel kokettiert. Erst vor der laufenden Saison hatte Nizza Stengs für 15 Millionen Euro vom AZ Alkmaar an die Côte d‘Azur geholt. Seinen Stammplatz verlor der Rechtsaußen im Verlauf der Spielzeit, lediglich ein Tor und eine Vorlage stehen für ihn in der Liga zu Buche.