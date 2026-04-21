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Hohe Ausstiegsklausel: Verlässt Kaminski Köln schon wieder?

Dem 1. FC Köln ist im vergangenen Sommer mit der Verpflichtung von Jakub Kaminski ein echter Coup gelungen. Jetzt könnte der Pole die Geißböcke schon wieder verlassen.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Jakub Kaminski vor dem Torjubel @Maxppp

„Wir werden die Kaufoption für Kuba ziehen“, hatte sich Thomas Kessler, Sport-Geschäftsführer beim 1. FC Köln, am vergangenen Wochenende nach dem 1:1 gegen den FC St. Pauli bereits festgelegt. Damit ist klar, dass Jakub Kaminski im Sommer für 5,5 Millionen vom VfL Wolfsburg ans Geißbockheim wechseln wird.

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Ob er dann dort bleibt, ist allerdings offen. Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, beinhaltet der neue Vertrag des Polen eine Ausstiegsklausel, die bei „mehr als 20 Millionen Euro“ liegt. Dem Fachmagazin zufolge sind schon jetzt zahlreiche Klubs an Kaminski interessiert. Gut möglich also, dass der polnische Nationalspieler schon in wenigen Monaten weiterzieht.

Zuletzt hatte der flexibel einsetzbare Offensivspieler beteuert, dass er sich in Köln sehr wohlfühlt. Sollte aber ein Klub bereit sein, die Klausel zu ziehen, wären dem FC die Hände gebunden. Kaminski steht nach 30 Spielen bei sieben Toren und fünf Vorlagen und ist gemeinsam mit Ragnar Ache (27) hinter Said El Mala (19/elf Tore, vier Vorlagen) der zweitbeste Scorer bei den Rheinländern.

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